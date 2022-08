Stadio Arechi, vietata la vendita di alcolici nei primi tre incontri di campionato

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro, valevole per i primi tre incontri casalinghi della U.S. Salernitana 1919 nelle aree limitrofe allo Stadio Arechi.

L'ordinanza

La vendita è vietata dalle 14 alle 5 del giorno successivo. I trasgressori rischiano una multa fino a 500 euro.