Stadio Arechi, aggiornato il progetto di restyling. De Luca: "Entro maggio la gara per i lavori"

Sono trapelate alcune immagini del progetto aggiornato dello Stadio Arechi elaborato da Gau Arena, Milan Ingegneria e studio Zoppini. Il progetto di fattibilità tecnico economica è in fase di approvazione. Una volta terminato questo passaggio, sarà bandita una gara per concludere la progettazione definitiva ed esecutiva e ad avviare i lavori.Rispetto alle immagini presentate nelle prime fasi di progettazione – fanno notare dall’associazione Arcan che ha pubblicato le immagini - si notano modifiche all'involucro esterno e, probabilmente, la conservazione dei due anelli rispetto all'idea inizialmente prevista di crearne solamente uno.

La conferma di De Luca

Nel corso della consueta diretta del venerdì su Facebook, il presidente della Regione Campania De Luca si è soffermata sul futuro dello stadio: “Entro il mese di maggio parte la gara per il rifacimento completo dello Stadio Arechi. Avevamo assunto questo impegno, lo manterremo. E’ un investimento di 120 milioni di euro. Avremo uno stadio bellissimo che sarà utilizzato anche per eventi sportivi di carattere internazionale, così come abbiamo comunicato e concordato con le autorità sportive. Abbiamo avuto qualche giorno fa l’approvazione del progetto preliminare da parte del Coni, attendevamo solo questo passaggio”. De Luca ha parlato anche del Campo Volpe: “Partono in contemporanea anche i lavori per il rifacimento del Volpe. Questo è motivo di speranza e soddisfazione, non solo per il mondo sportivo della città di Salerno, ma per il mondo sportivo italiano perché utilizzeremo lo stadio rinnovato anche per eventi rinnovati a campionati di livello internazionale”.