Stadio Arechi, la società “Milan Ingegneria” si aggiudica il progetto di ammodernamento

E' stato pubblicato l'esito finale della gara bandita dalla Regione Campania per il progetto di ammodernamento dello stadio "Arechi" di Salerno. Il maggior punteggio è stato conseguito dalla società "Milan Ingegneria".

La società

In questa società – si legge sul sito di Milan Ingegneria - sono presenti tutte le esperienze e le conoscenze acquisite in oltre trent’anni di attività nell’ambito della progettazione e della realizzazione di opere civili, commerciali, industriali e infrastrutturali, sia pubbliche che private, in particolare a supporto degli architetti e delle imprese. La società si avvale di un gruppo di specialisti con solida esperienza e professionalità in molteplici campi e discipline: progettazione strutturale, energetica, ambientale, infrastrutturale, geotecnica.