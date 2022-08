Restyling stadio Arechi, interrogazione di Celano: "Dove sono finiti i fondi?"

Interrogazione sulla questione Stadio Arechi da parte del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. Il consigliere forzista chiede chiarimenti circa gli interventi di riqualificazione ed ammodernamento non realizzati. “Per le Universiadi – scrive Celano - fu annunciato con la consueta enfasi dal Governatore una ‘pioggia’ di soldi che avrebbero dovuto consentire l’opera di restyling dello stadio Arechi”. “Anche il Presidente Iervolino – aggiunge il capogruppo Fi - con consueto garbo e dopo mesi di tacita pazienza, ha rimarcato l'inerzia di un'amministrazione che non è in grado di intervenire per rendere confortevole ed agibile”.

L’interrogazione

Celano chiede “se i fondi annunciati in occasione delle Universiadi siano l’ennesima notizia fake” e con quali tempi l’amministrazione procederà “a restituire dignità allo stadio Arechi con la realizzazione dei lavori necessari per consentire la riapertura integrale della curva Nord e per riportare la capienza a quella originaria di circa 38mila spettatori”. Ma non è tutto. Celano chiede anche “se non si ritenga opportuno di dare in concessione pluridecennali lo stadio Arechi alla Salernitana, consentendo alla società di realizzare tutti i lavori necessari (a partire dalla copertura) e di rendere lo stadio Arechi un impianto moderno”.