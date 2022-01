Nocera Inferiore: nessuna manutenzione al San Francesco, il sindaco incontra il dirigente

L'Amministrazione è stata costretta ad assistere oggi ad una grave mancanza manutentiva e cioè alla incresciosa vicenda delle condizioni del manto erboso del San Francesco, da poco rifatto e del mancato funzionamento della caldaia al campo sportivo.

Lo ha scritto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato: "L'amministrazione non intende dare alcun alibi ad alcuno,

trattandosi di un impianto pubblico da poco rifatto che merita rispetto e decoro , cosi come lo merita il lavoro che la stessa su di esso ha realizzato e soprattutto come lo meritano gli sportivi e i tifosi e la stessa squadra".

L'incontro

Dunque, l'amministrazione comunale, attraverso il sindaco e l'assessore al ramo, terrà nella giornata di domani un incontro risolutore con il dirigente del settore, "per accertare le precise responsabilità di tale disservizio, di perseguirle e di farvi porre immediato rimedio e adottare ogni conseguente decisione per evitare definitivamente il ripetersi di una simile indecorosa inaccettabile vicenda", annuncia il Comune.