Salerno, alla stadio Vestuti va in scena la "Festa del Sacrificio"

E’ in corso, questa mattina, allo Stadio Vestuti di Salerno la Festa del Sacrificio, celebrata dalla comunità islamica, che quest’anno si terrà dal 16 al 20 giugno anche in Italia.

Di cosa si tratta

Il sacrificio rituale che si pratica nel corso della festività ricorda il sacrificio sostitutivo effettuato con un montone da Abramo del tutto obbediente al disposto divino di sacrificare il figlio a Dio Ismaele prima di venire fermato dall'angelo. È quindi per eccellenza la festa della fede e della totale e indiscussa sottomissione a Dio. In teoria, nel giorno della Festa del Sacrificio, i musulmani sacrificano come Abramo un animale che, secondo la sharia, deve essere fisicamente integro e adulto e può essere soltanto un ovino, un caprino, un bovino o un camelide.