Stagione turistica 2022, parte l'isola pedonale nel centro storico di Amalfi

Per la stagione turistica 2022, è istituita l’isola pedonale tra le vie Mansone I, Piazza Duomo, via Lorenzo D’Amalfi, via Pietro Capuano e Largo Spirito Santo nel comune di Amalfi. A stabilirlo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano.

Le restrizioni del traffico giornaliere

In vigore nel periodo e nei giorni di apertura delle scuole presenti nel centro storico dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 12.50 alle 13.30; dal 14 aprile al 2 novembre e anche l’8 dicembre 2022 dalle 11:10 alle 11:50, dalle 12:10 alle 12:50, dalle 14:20 alle 14:50, dalle 15:10 alle 15: 50. All’interno di tale area è vietata la circolazione di tutti i veicoli.

L’accesso in essa è consentito: