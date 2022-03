Stalking nei confronti della ex, scatta il "codice rosso" per un 40enne: arrestato

E' stato arrestato per stalking un 40enne denunciato più volte dalla ex compagna. L'uomo è accusato di atteggiamenti persecutori nei confronti della ex ebolitana.

Il codice rosso

Il 40enne avrebbe ignorato il divieto di avvicinamento e per lui, quindi, è scattato il “codice rosso” che garantisce un immediato intervento delle forze dell’ordine e della magistratura, a tutela della vittima. Lo stalker è finito in manette.