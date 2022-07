Continua a minacciare l'ex compagna: in carcere un 44enne di Sapri

E' stato arrestato per stalking e minacce aggravate nei confronti della ex e condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione in carcere, A.C., 44enne di Sapri che già da quale mese era stato sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari. L'uomo aveva messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti dell'ex compagna, una 46enne residente a Sapri, ma originaria del Vallo di Diano.

L'arresto

Il saprese non smetteva di minacciare la 46enne, nonostante la misura restrittiva a suo carico. Dunque, per lui è stato chiesto un aggravamento della pena e lo stalker è finito in carcere.