Perseguita l'ex compagna: nei guai stalker a Castellabate

Carabinieri in azione, ieri mattina, a Santa Maria di Castellabate: è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'applicazione del braccialetto elettronico, per un 47enne, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

A disporre la misura cautelare, il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura.