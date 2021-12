"Perchè tra noi è finita?": le ruba le chiavi di casa e la segue fino al lavoro, arrestato a Cava

In azione, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni: è stato arrestato M.C., 40enne pregiudicato per delitti contro la persona ed attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali in seguito ad una precedente condanna, in quanto accusato di atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio ai danni della ex convivente a Cava de’ Tirreni. Infatti, nel fine settimana, gli agenti sono intervenuti sul luogo di lavoro della donna che ha riferito agli operatori che poco prima, nell’uscire dalla propria abitazione, sul pianerottolo, si era trovata dinanzi l’ex convivente che le chiedeva insistentemente spiegazioni sulla fine della loro storia, strappandole di mano le chiavi di casa e costringendola con la forza ad entrare all’interno della sua abitazione. L’uomo, oltre ad inveire contro la donna, perché non accettava la fine del loro rapporto sentimentale (da qualche tempo la stava anche perseguitando con telefonate e messaggi ripetuti sull’utenza telefonica della stessa), per circa mezz’ora le aveva impedito di uscire dall’abitazione per recarsi al lavoro, insistendo nel chiederle spiegazioni, e continuando a seguirla con fare persecutorio fino al luogo di lavoro.

L'arresto

Una volta sul posto, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della donna e, presupponendo che l’uomo potesse essere ritornato presso l’appartamento avendole sottratto le chiavi, si recavano presso lo stabile dove effettivamente hanno trovato l’uomo che era appena uscito dall’abitazione, con al seguito il cane della vittima e le chiavi di casa, precedentemente sottratte alla donna. Prontamente bloccato, M.C. è stato condotto negli uffici del Commissariato e denunciato. Per i fatti descritti pertanto l’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri in Cava de’ Tirreni e, dopo le operazioni di fotosegnalamento a cura della Polizia Scientifica del Commissariato, è stato tratto in arresto per i reati commessi e per l’esecuzione della precedente condanna e condotto in carcere fuori provincia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.