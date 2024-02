Stalking: condannato a 2 anni e 8 mesi il tiktoker che perseguitava la sua ex

E' stato condannato a due anni e otto mesi per aver compiuto atti persecutori aggravati ai danni della ex, un 41enne di Albanella. Diventata popolare su TikTok, con video ironici sulla loro vita coniugale, dopo la fine della relazione, la coppia è balzata sui media per altri episodi. L’uomo avrebbe inviato minacce agghiaccianti alla sua ex compagna, tra cui la frase: "Ti faccio fare la fine della moglie di Marco, ti scanno". La minaccia risalirebbe al 23 settembre scorso, soltanto tre giorni dopo l’omicidio di Maria Rosa Troisi, vittima di violenza domestica per mano del compagno Marco Aiello. Poi, i pedinamenti, telefonate incessanti, messaggi offensivi e minacce di vario genere che hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per il 41enne.

Come riporta La Città, la Difesa del condannato ha presentato appello, per ottenere la revoca della misura cautelare.