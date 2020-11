Stalking, falso e allacci abusivi: arresti e denunce nella Valle dell'Irno

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri nei comuni della Valle dell’Irno. A Mercato San Severino è stato arrestato un uomo che deve scontare due anni agli arresti domiciliari perché accusato di falso; un altro, invece, è stato rinchiuso in carcere, dove dovrà scontare 1 anno e 18 mesi per atti persecutori. A Castel San Giorgio, invece, una persona è stata arrestata per atti persecutori, a seguito di una condanna a 5 mesi.

Il caso

A Fisciano sono stati denunciati 9 cittadini residenti nel villaggio Austria, che avevano rimosso i contatori dell'acqua evitando così la fatturazione da parte del gestore. Inoltre, altri 3 sono finiti nei guai per aver costruito abusivamente depositi e garage su terreni comunali.