Piaggine, perseguita un conoscente nonostante il divieto di avvicinamento: arrestata

Carabinieri in azione, lo scorso 4 luglio, a Piaggine, per eseguire un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli "arresti domiciliari" emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di una 37enne del luogo indagata per "atti persecutori" nei riguardi di un suo conoscente.

L'accusa

La donna, già sottoposta alla misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla persona offesa" avrebbe violato le disposizioni impostegli dal Giudice, continuando a vessare la

vittima con atteggiamenti persecutori.