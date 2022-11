Nuovi stalli dedicati ai tassisti salernitani, parla Loffredo

"Pronti i nuovi stalli dedicati ai tassisti salernitani che nelle scorse settimane mi avevano chiesto di poter ampliare l'area a loro disposizione". Lo ha annunciato il presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo.

L'annuncio

"Dopo quella di piazza Vittorio Veneto, abbiamo provveduto anche in via San Leonardo (altezza ospedale) e rione Mercatello, in modo da poter potenziare l’offerta per la clientela e garantire un servizio migliore. - aggiunge Loffredo - Anche in vista dell'imminente inaugurazione di Luci d'artista e del presumibile incremento delle corse, mi sono fatto carico delle loro esigenze, con l'obiettivo di rendere più ordinata la sosta", ha concluso.