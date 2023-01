Esondazione del Sele e danni maltempo, il sindaco di Eboli annuncia la richiesta dello stato di calamità

Allagamenti e disagi nella piana del Sele, a seguito dell'esondazione del fiume e dei temporali diffusi. A fare un bilancio dei danni per la gravissima situazione, il sindaco di Eboli, Mario Conte: "Mi sono recato nelle zone maggiormente colpite dalle incessanti piogge degli ultimi giorni per un approfondito sopralluogo insieme alla Polizia Municipale. Sollecitato dalle numerose segnalazioni pervenute al Comune da molte aziende agricole, ho verificato le conseguenze della rottura degli argini del fiume Sele che ha comportato un allagamento diffuso, creando enormi danni alle colture in atto e generando diffusa erosione dei fondi - ha osservato. A ciò vanno aggiunti anche quelli subiti degli stabilimenti balneari a causa delle mareggiate della settimana scorsa".

Il primo cittadino, dunque, annuncia che il Comune predisporrà a breve un’apposita delibera "per chiedere quindi lo stato di calamità naturale e, al contempo, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario da parte delle autorità competenti, indispensabile al fine di assicurare la messa in sicurezza del territorio e il ristoro dei danni subiti". L’Amministrazione, dunque, promette di non lasciare "soli gli imprenditori colpiti da questi eventi climatici, attivando subito tutte le procedure necessarie".