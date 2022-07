Festa grande a Scafati: riconsegnata alla parrocchia la statua di San Vincenzo Ferreri

E' stata restaurata e consegnata alla parrocchia dalla ditta “Bel Santi” dei fratelli Avino di Scafati, la statua di San Vincenzo Ferreri. Domenica17 luglio, si è tenuta la cerimonia presso l’abitazione-fabbrica dei fratelli Avino, sita in via Mortellari. Alle 18,30 un bagno di folla, con le dovute distanze, per la Recita del Santo Rosario. Al termine è stata accolta la statua restaurata di San Vincenzo Ferreri, tra applausi, pianti e calorosi applausi. La cerimonia è continuata con la Santa Messa Solenne presieduta dal parroco don Vincenzo Ragone, il quale, commosso e grato alla famiglia Avino per il dono del Restauro, si è rivolto ai fedeli con parole dolci e piene di amore, non solo commentando la liturgia della Parola domenicale, ma ricordando la vita e la testimonianza del grande taumaturgo Vincenzo Ferreri.

Il messaggio

Don Vincenzo, al termine dell’omelia, ha lasciato a tutti i presenti un monito e cioè di apprendere da San Vincenzo l’arte del parlare e del relazionarsi con l’altro, parlando tre lingue: “di fronte, diretto e sincero”. “Non è più tempo - ha ricordato il parroco - di nascondersi dietro a sotterfugi, ma di vivere relazione personale con Dio e tra di noi, in maniera autentica”. Al temine della Messa, si è riportato la Statua in Parrocchia, vivendo un piccolo momento di Processione, alla quale tanti fedeli hanno partecipato. Le strade sono state abbellite dai fedeli, con palloncini, coccarde, coperte e arazzi: una piccola festa che anticipa la grande festa di settembre in onore del Santo Patrono.