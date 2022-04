Stazione marittima di Salerno: attracca la nave da crociera Seven Seas Explorer

Emozione ed entusiamo hanno accolto stamattina la nave da crociera Seven Seas Explorer alla stazione marittima di Zaha Hadid, dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia. Si tratta della Seven Seas Explorer, affidata al Comandante Rosario Giovanni Vasta, con il quale c'è stato uno scambio di targhe per ricordare questo importante momento. La nave, partita da Civitavecchia, ha fatto scalo a Salerno e proseguirà verso la Sicilia approdando a Messina.

"Ci aspettiamo di ottenere dei buoni risultati e soprattutto vogliamo spingere la città a capire che anche questo è un valore aggiunto che il porto può dare a Salerno" ha dichiarato Paris Abate, dell'agenzia marittima Amoruso che, insieme a Salerno Cruises ha promosso la cerimonia di accoglienza della Seven Seas Explorer presso il Molo Manfredi della stazione marittima di Salerno.

Presenti fra gli altri Andrea Annunziata, presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; Orazio De Nigris, amministratore delegato Ati Salerno Stazione Marittima e alcuni membri della commissione Turismo e Annona del Comune di Salerno: Pasquale Criscito, Antonia Willburger, Gennaro Avella, Corrado Naddeo e Salvatore Telese.

Il saluto del sindaco Vincenzo Napoli ai turisti

Benvenuti a Salerno ai viaggiatori della Seven Seas Explorer. La magnifica nave da crociera è attraccata stamani alla Stazione Marittima di Zaha Hadid in un contesto di grande fascino urbanistico e paesaggistico. I turisti da tutto il mondo apprezzano lo sbarco a Salerno con la Stazione Marittima a poche centinaia di metri da Piazza della Libertà, dal Lungomare e dal Centro Storico Cittadino. Una condizione ideale per scoprire le attrazioni migliori della città, ancora di più in questo periodo nel quale le restrizioni imposte dalla pandemia alle libere escursioni sono in fase di attenuazione.

I dettagli della nave attraccata alla stazione marittima

La Seven Seas Explorer è lunga 224 metri, con un numero di passeggeri, a pieno regime, di circa 750-780. La nave appartiene al segmento luxury ed è composta da turisti americani all'85%. Il target di questa nave affronta in media una spesa di 850-1,000 dollari al giorno per una crociera di una settimana. Durante l'intera stagione turistica è previsto che la compagnia della nave effettuerà fra 12 e 15 scali presso la stazione marittima di Salerno. Chi acquista la crociera ha una giornata in parte impegnata con il tour organizzato dalla nave e in parte avrà la possibilità di muoversi liberamente alla scoperta della città di attracco.