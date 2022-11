Crociere a Salerno: il maltempo non ferma il turismo, gli attracchi alla stazione marittima

Nonostante il cielo plumbeo e il maltempo, puntualissime, sono arrivate a Salerno due navi da crociera. "La Seven Seas Voyager”, il “Viaggiatore dei Sette Mari” con i suoi 700 turisti a bordo, diretti chi in città e chi per escursioni tra la Costiera Amalfitana e i Templi di Paestum. È poi approdata l’Artania che originariamente si chiamava “Principessa del mare” in onore di lady Diana Spencer, principessa del Galles. Anche Artania batte sotto la bandiera delle Bahamas: dalle sue cabine sono discesi i turisti, in visita a Salerno e dintorni.

"Prospettive di turismo che diventano, ogni giorno di più, realtà. Viste dall’alto, sono prospettive che riempiono", si legge sulla pagina Facebook della stazione marittima.