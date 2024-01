Stazione Salerno, pubblicato bando per realizzare un nuovo "Apparato Centrale Computerizzato"

Rete Ferroviaria Italiana ha indetto una gara, con un importo di base di 16.195.160,42 milioni di euro, per la progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo ACC Stand-alone (Apparato Centrale Computerizzato) del nodo complesso di Salerno Centrale che ingloba gli attuali impianti ACEI di Salerno e Salerno Irno, comprendenti interventi di TLC, LFM, IM funzionali e/o connessi al nuovo apparato.

Gli altri lavori

Oltre alla realizzazione del nuovo Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione funzionale alle apparecchiature del nuovo ACC (SIAP), sono previsti: la costruzione del nuovo Sottosistema di Terra SCMT, di un nuovo fabbricato tecnologico e di un punto di fornitura di alimentazione in Media Tensione nel nodo di Salerno, anche di interventi complementari e/o secondari connessi. La scadenza di presentazione delle offerte è per le ore 12 del 30 gennaio 2024.