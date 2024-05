Un uomo di 80 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione questa mattina a Stella Cilento. I conoscenti, preoccupati per non averlo visto svolgere le sue attività quotidiane, hanno allertato i soccorsi dopo aver bussato senza ottenere risposta. I paramedici, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'anziano, vedovo, viveva da solo.