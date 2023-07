Accoltellato davanti ad un bar: 40enne finisce in ospedale, arrestato un uomo

Paura, domenica sera, nel piccolo comune di Stio, nel Cilento, dove un 40enne del posto è stato accoltellato davanti ad un bar nel corso di una lite furibonda con un ragazzo di Campora. Quest’ultimo – secondo una prima ricostruzione – lo avrebbe ferito al volto utilizzando un coltello. Nell’ aggressione è rimasto coinvolto anche il fratello del 40enne intervenuto per sedare la lite.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania, dove il 40enne è stato preso in cura dai medici. Immediate l’intervento da parte dei carabinieri che, nel giro di poco tempo, hanno identificato ed arrestato l’aggressore. Si indaga per risalire al motivo che ha scaturito il violento litigio.