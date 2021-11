Sicurezza stradale, continuano i lavori della Provincia: gli interventi a Stio ed Eboli

Continuano i lavori di miglioramento della sicurezza stradale nel nostro territorio. Il primo intervento riguarda la SR ex SS 488 per l’importo netto di 50.048,49 euro, ricadente nel comune di Stio Cilento. Il secondo intervento riguarda la SP 175 Strada Litoranea - Piana del Sele, lotto 2, per l’importo netto di circa 150 mila euro, ad Eboli.

“Entrambi i lavori iniziano in questi giorni, a Stio sono stati già avviati mentre a Eboli presumibilmente domani 3 novembre. Il primo, sulla SR ex SS 488 è un intervento di riqualificazione del piano viario, nello specifico di regimentazione delle acque piovane e rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura. Il secondo, sulla SP 175 è un intervento di manutenzione straordinaria, in particolare di risanamento di tratti saltuari della pavimentazione maggiormente ammalorata, con successivo miglioramento della segnaletica verticale, installazione di pannelli luminosi di preavviso in corrispondenza delle intersezioni maggiormente pericolose e infine di sostituzione delle barriere incidentate in legno e/o acciaio.

Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori.