Stoccaggio illecito di rifiuti, blitz della Polizia: nel mirino un'azienda agricola e un'autocarrozzeria

Vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti. L'obiettivo è accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le attività, coordinate a livello centrale dallo SCO, sono state condotte dagli agenti delle Squadre Mobili e delle SISCO in 33 province italiane con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale.

I controlli

In alcune province, vista la specificità operativa in cui si è operato, sono state coinvolte anche le strutture periferiche del Corpo nazionale della Capitaneria di Porto. All’esito dei 3 giorni di intense attività operative, sono state sottoposte a controllo oltre 168 aree sospettate di essere adibite all’illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sottoposte a sequestro. Più di 1763 i soggetti identificati, 103 persone sono state denunce in stato di libertà per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, 2persone arrestate in flagranza di reato ed oltre 85 violazioni amministrative rilevate per un importo superiore ai 200 milaeuro. Le attività istruttorie e di verifica conseguenti all’accesso sui siti controllati proseguiranno nei prossimi giorni a cura delle singole Agenzie regionali per la protezione Ambientale, al fine di valutare la sussistenza di ulteriori illeciti amministrativi e penali.

Il blitz nel salernitano

In provincia di Salerno, i servizi sono stati condotti congiuntamente ad operatori del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica nonché a personale dell’Arpac Salerno. La Squadra Mobile di Salerno, tra le diverse attività condotte nelle tre giornate dedicate, ha eseguito attività ispettive congiuntamente a tecnici Arpac all’interno di tre diversi siti per accertare la regolarità gestionale rispetto alle matrici di aria, acqua e rifiuti. In particolare, sono stati controllati un’azienda agricola con annessa attività casearia, un’autocarrozzeria ed un impianto di recupero dei rifiuti. In merito ai primi due siti sono emerse, secondo le valutazioni dei tecnici Arpac, anomalie indicative di violazioni commesse nell’espletamento delle attività, per cui saranno necessarie ulteriori analisi documentali ed esami di laboratorio al fine di comminare eventuali sanzioni o contestare condotte penalmente rilevanti.Le violazioni ineriscono alle attività di depurazione e di scarico delle acque reflue ma anche di smaltimento di rifiuti di categorie speciali.