Capodanno in sicurezza, le ordinanze dei sindaci a Salerno e provincia: "Alt ai botti"

"No ai botti a Capodanno. Festeggiamo con un brindisi di speranza". L'appello è unanime, a Salerno e provincia. Si traduce in ordinanze. Mentre il sindaco del capoluogo, Vincenzo Napoli, ha spiegato di aver fatto visita alla parrocchia di Sant'Eustachio e di aver ricevuto in dono dal parroco, Don Nello Senatore, "una lampada da mettere sul davanzale, perché dobbiamo accendere quella e non la miccia dei botti", fioccano le ordinanze in provincia.

Sarno e Agropoli

Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha firmato l'ordinanza con la quale vieta l'accensione e lo sparo di qualsiasi tipo di fuoco d'artificio nelle giornate dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Ecco la decisione del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola: "Sono pericolosi e creano spavento: per questi motivi anche quest'anno ho firmato un'ordinanza che impone il divieto di accendere artifici pirotecnici tra il 30 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. È un gesto di civiltà".