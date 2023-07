Guasto improvviso alla rete idrica a Salerno, stop all'erogazione: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno. A causare l'interruzione, come comunicato da Salerno Sistemi, la rottura improvvisa della rete idrica in Via Lungoirno II tratto – Viale Antonio Gramsci e la conseguente necessità di effettuare l'intervento di riparazione della conduttura in questione.

Le strade interessate

L'erogazione, secondo quanto riferito da Salerno Sistemi, ritornerà regolare alle ore 22.

Queste le strade interessate:

– Ospedale G. Da Procida

– Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

– Via Sabato de Vita

La sospensione idrica riguarderà anche le seguenti zone servite dall’ Ausino

– Pellezzano (Chiuiano – via J.F.Kennedy – Via de Gasperi – via dei Casali)