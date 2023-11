Salerno, stop all'erogazione idrica venerdì 10 novembre: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica venerdì 10 novembre a Salerno. L'interruzione si renderà necessaria al fine di eseguire interventi programmati sulla rete per la riduzione delle perdite.

La mappa dei disagi

L'erogazione sarà sospesa dalle 10 alle 13 di venerdì 10 novembre in via Fieravecchia, nel tratto compreso tra via Alberto Pirro e via Leopoldo Cassese. "La Società - si legge nella nota di Salerno Sistemi - si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata".