Doppia interruzione idrica sul territorio di Salerno: la mappa dei disagi

Doppia sospensione idrica sul territorio di Salerno. A comunicarlo Salerno Sistemi.

I lavori

Martedì 11 luglio verranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria in via Antonio Amato e per questo sarà necessario sospendere l'erogazione dalle 10.30 alle 14. Queste le strade interessate: via Antonio Amato; via Cappello Vecchio e Via Wenner civici (67 – 69 – 71 – 73). Mercoledì 12 luglio i lavori di manutenzione straordinaria verranno effettuati invece in Via Alfredo Micoloni. Anche in quel caso sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 10 alle 14. Queste le strade interessate: Via Alfredo Micoloni, Via Gennaro Richelli, Via Vincenzo Cuoco, Via Genn.de Crescenzo, Via Medaglie d’oro, Via Gennaro Buongiorno, Via Armando Viviani, Via Raffaele Cantarella, Via Paradiso di Pastena, Via Salvatore Guariglia, Via Raffaele di Palo, Via Bonaventura Rescigno, Via Achille Napoli e Via John Kennedy. Salerno Sistemi ha comunicato che, nella fase di ripristino dell’esercizio "pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".