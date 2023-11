Doppia interruzione idrica sul territorio di Salerno: la mappa dei disagi

Doppia interruzione idrica sul territorio di Salerno per la giornata di mercoledì 15 novembre. A comunicarli Salerno Sistemi. Entrambe si renderanno necessarie al fine di effettuare lavori programmati sulla rete per ridurre le perdite nelle reti di distribuzione.

La mappa dei disagi

Dalle 14 di mercoledì 15 novembre alle 6 di giovedì 16 l'interruzione riguarderà le seguenti strade:

Via Pio XI;

Via G. Mosca;

Via M. Liberatore;

Via G. Negri;

Piazza Filangieri;

Via Mons. Grimaldi;

Via L. Cavaliero;

Via A. Manganario (tratto compreso tra Piazza Filangieri e Via De Falco);

Via D. Guadalupo;

Via V. Laspro;

Via Lanzalone (tratto compreso tra Via M.Paglia e Via F.Galdo);

Via P.Sichelgaita;

Via A.Bolognetti ;

Via G. Centola;

Traversa Luciani ;

Via Marino Paglia;

Via D.A. Altimari;

Via B. Poerio;

Via P.I. Rufolo;

Via D. Moscato;

Piazza Farina;

Via Santa Caterina Alessandrina

Via F. Barela;

Via A. Capone

Dalle 10 alle 13 di mercoledì 15 novembre, invece, riguarderà le seguenti strade:

- Via Principessa Sichelgaita (tratto compreso tra via Demetrio Moscato e via Matteo Silvatico);

- Via Donato Antonio Altimari;

- Traversa Bolognetti;

- Traversa Giampietro Luciani;

- Via Zenone;

- Via Saverio Avenia.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.