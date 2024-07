Lavori al serbatoio: stop all'erogazione idrica a Salerno martedì 16 luglio

Martedì 16 luglio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune aree del comune di Salerno. La sospensione, come spiegato da Salerno Sistemi, si rende necessaria per eseguire lavori programmati all’interno del serbatoio di Casa Manzo, relativi alla “riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.

La mappa dei disagi

Le zone interessate dalla sospensione dell’acqua comprendono Via Panoramica, dal civico n° 9 al n° 26, e le traverse limitrofe. Durante il ripristino dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi torbida e opalescente, pur mantenendo i requisiti di potabilità. Per ovviare a questo inconveniente, si consiglia di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per qualche minuto prima di utilizzarla. I lavori sono parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’efficienza della rete idrica di Salerno, riducendo le perdite e garantendo un monitoraggio più accurato delle infrastrutture idriche della città.