Martedì 18 giugno stop all'erogazione idrica sul territorio di Salerno: la mappa dei disagi

Martedì 18 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 16:00, sarà sospesa l'erogazione idrica sul territorio di Salerno per permettere l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria in via Picenza all'altezza del civico 76.

Queste le strade interessate:

- Via Picenza, dall'incrocio con via Tusciano fino all'incrocio con via Mincio

- Via Parmenide, civico n° 156

Salerno Sistemi informa la cittadinza che "durante la fase di ripristino dell'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Sebbene l'acqua rispetti i requisiti di potabilità, si consiglia di lasciarla scorrere dai rubinetti prima di utilizzarla per eliminare eventuali impurità visibili".