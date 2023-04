Interruzione idrica in alcune zone di Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno mercoledì 19 aprile dalle 10 alle 15. L'interruzione, fa sapere Salerno Sistemi, si renderà necessaria per via di un intervento di manutenzione in Via San Benedetto.

Le zone interessate

Queste le arterie interessate dallo stop:

– Via Bastioni

– Via Sant’ Alferio

– Via San Benedetto

– Via R. Capone

– Gradini alle Croci

Salerno Sistemi fa sapere che "nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".