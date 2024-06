Tre sospensioni idriche sul territorio di Salerno: la mappa dei disagi

Salerno Sistemi ha comunicato che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina, sono previste tre sospensioni dell’erogazione dell’acqua.

Martedì 2 luglio dalle ore 15:00 alle ore 18:00



Per interventi in Via Wenner, altezza rotatoria Via Antonio Amato, sarà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Wenner (da rotatoria Via San Leonardo/Via Fuorni a rotatoria Via T. C. Felice)

- Via Fuorni di Sotto

- Via Antonio Amato

Martedì 2 luglio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Per interventi in Via Scattaretico Sordina, sarà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Scattaretico

- Via Tuori

- Via Matteo Lecce

- Via Casa Martino

- Via Casa Ferrara

- Via Ripa

- Via A. Buongiorno

- Via Scardillo

- Via Casa Porta

- Via Aldo Valiante

Venerdì 5 luglio dalle ore 9:00 alle ore 15:00

Per interventi in Via Porto, altezza cantiere Porta Ovest, sarà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Porto

- Via Ligea

- Via Madonna del Monte

- Via Spinosa

- Via A. Gatto

- Via San Francesco di Paola

- Grad. De Santis

- Via Benedetto Croce (dal Civico n° 36 al Civico n° 92)

- Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo