Lavori alla rete idrica, stop all'erogazione a Salerno: le zone interessate

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Salerno. Alla base dell'interruzione dell'erogazione gli interventi programmati sulla rete per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno, intervento 10 – II stralcio“.

Lo stop all'erogazione si verificherà giovedì 2 novembre dalle ore 9 alle ore 16.

Queste le strade interessate:

- via Velia tratto compreso tra Via Giovanni Cuomo e via Leopoldo Cassese;

- via San Gregorio VII dal civico n° 1 al civico n° 11 (solo civici dispari);

- via Fieravecchia tratto compreso tra via Alberto Pirro e via Leopoldo Cassese;

- via Leopoldo Cassese;

- via Alberto Pirro tratto compreso tra via Fieravecchia e via Velia;

- via Generale Don Ferrante Maria Gonzaga.