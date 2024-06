Nuovo stop all'erogazione idrica a Salerno per giovedì 20 giugno: le zone interessate

Giovedì 20 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, sarà sospesa l'erogazione idrica in diverse zone di Salerno per permettere l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica stradale in Via Madonna di Fatima all'altezza del civico 20.

Queste le strade interessate:

Via Madonna di Fatima, nel tratto compreso tra Via Francesco Gaeta e Via VI Settembre 1860;

Via Madonna di Fatima, nel tratto compreso tra Lungomare Cristoforo Colombo e Via VI Settembre 1860;

Via VI Settembre 1860;

Via Luigi Settembrini, nel tratto compreso tra Via VI Settembre 1860 e Via Ludovico Ametrano.

Salerno Sistemi informa la cittadinanza che durante la fase di ripristino dell'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Sebbene l'acqua rispetti i requisiti di potabilità, si consiglia di lasciarla scorrere dai rubinetti prima di utilizzarla per eliminare eventuali impurità visibili.