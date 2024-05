Ancora un guasto improvviso sulla rete: stop all'erogazione idrica a Salerno

Nuovo guasto sulla rete idrica a Salerno. Questa volta la rottura si è verificata in via M. Paglia. Per questo, fa sapere Salerno Sistemi, "si rende necessario sospendere l'erogazione idrica ad horas, al fine di effettuare il relativo urgente ed indifferibile intervento riparativo ed eliminare pericolo per la pubblica incolumità".

Le aree interessate



- via M. Vernieri, tratto compreso tra via S. C. Alessandrina e via del Carmine;

- via S. C. Alessandrina;

- via del Carmine, tratto compreso tra via M. Paglia e p.zza S. Francesco.

La sospensione idrica, inoltre, comporterà la mancata alimentazione al lato nord del Liceo Classico T. Tasso. L'erogazione sarà ripristinata entro le 21.