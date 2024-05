Nuovi lavori sulla rete: stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno. Al fine di eseguire lavori programmati sulla rete idrica, relativi all’appalto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, Salerno Sistemi ha comunicato che si renderà necessario sospendere l’erogazione dalle ore 14 alle ore 22 di mercoledì 22 maggio.

Queste le strade interessate:

via S. De Vita

Ospedale G. Da Procida

Rione Calenda (solo il tratto di via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)



La sospensione comporterà la mancanza di alimentazione al misuratore Ausino ubicato in Via dei Casali a servizio delle utenze del Comune di Pellezzano.