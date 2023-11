Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno dalle ore 21 di venerdì 24 novembre alle 6 di sabato 25. A comunicarlo Salerno Sistemi, che eseguirà una serie di interventi programmati finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione.

Queste le strade interessate:

via Michele Pironti (tratto compreso tra Piazza Michele Scozia e incrocio via A. Guglielmini);

via A. Guglielmini;

via Silvio Baratta (tratto compreso tra Piazza Michele Scozia e incrocio via Cacciatori dell'Irno - solo civici dispari);

via Arturo Capone;

via Irno (tratto compreso tra Piazza Michele Scozia e via Fratelli Magnone).