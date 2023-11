Tre interruzioni idriche sul territorio di Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Salerno. A comunicarlo Salerno Sistemi. L'interruzione si renderà necessaria per effettuare interventi programmati sulla rete per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno.

La mappa dei disagi

Lunedì 27 novembre, dalle 9 alle 12:

via Giovanni Lanzalone: tratto compreso tra incrocio con via G. Negri e via Max Casaburi.

Martedì 28 novembre, dalle 9 alle 12:



via Panoramica, via Vecchia di Giovi, via Belvedere: tratto compreso tra incrocio con via Panoramica e incrocio con via E. Bottiglieri, via Ersilio Castelluccio

Mercoledì 29 novembre, dalle 9 alle 16:

via Bastioni, via Sant’Alferi, via San Benedetto, via R. Capone, Gradini alle Croci