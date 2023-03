Stop all'erogazione idrica nel salernitano: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica ad Angri. A comunicarlo la Gori, società che gestisce la rete idrica sul territorio. Sono previste mancanze d’acqua o abbassamenti della pressione idrica dalle 10 alle 14 di venerdì 31 marzo 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località. Alla base dello stop i lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Le strade interessate

Via Campania

Via Campia

Via Madonna delle Grazie

Via Lazio

"Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti" fa sapere la Gori.