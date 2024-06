Stop all'erogazione idrica a Salerno mercoledì 3 luglio: ecco le zone interessate

Stop all'erogazione idrica in alcune aree del territorio di Salerno mercoledì 3 luglio. A comunicarlo Salerno Sistemi. L'interruzione si renderà necessaria per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Picenza altezza civico 76, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica

L'interruzione idrica si verificherà mercoledì 3 luglio dalle ore 09.00 alle ore 15.00, nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

- via Picenza tratto compreso da via Tusciano ad incrocio via Mincio;

- via Parmenide civico 156.