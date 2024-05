Lavori sulla rete, stop all'erogazione idrica a Salerno giovedì 9: la mappa dei disagi

Giovedì 9 maggio, per via di alcuni lavori programmati sulla rete idrica, Salerno Sistemi sospenderà l'erogazione in alcune aree di Salerno.

La sospensione avverà dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nelle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

Via G. Lanzalone (tratto compreso tra Via M. Casaburi e Via L. De Marzia);

Via Del Carmine (tratto compreso tra via M. Casaburi e Largo A. Sinno);

Via S. Calenda (tratto compreso tra Largo A. Sinno e Via A. Manganario);

Via M. Galliano (tratto compreso tra via P. Pennella e via G. Costa);

Via A. Manganario civico n. 106;

Piazza P. Naddeo;

Traversa P. Naddeo;

Via M. Pastore;

Via M. Casaburi;

Largo Andrea Sinno;

Via Francesco Crispi;

Via G. Del Galdo;

Via D. Taiani;

Via G. Farina;

Via P. Dennice;

Via Generale L. Cadorna;

Via A. Trucillo;

Via Maestro Petroncello;

Via R. Cavallo;

Via Padre P. Basilio;

Via Gelso;

Via M. Iannicelli;

Piazzetta T. Fasano;

Via A. Nicolodi;

Traversa A. De Cintiis;

Via Garioponto;

Via P. Pennella;

Via M. Girardo;

Via Giacomo Costa;

Via A. Caposcrofa;

Via F.M.S. Perito;

Via D. Siviglia;

Via C. De Caro;

Via C. San Vito;

Via D’Agostino;

Via G. Tricone;

Via P. Cavatore

Via T. Soriente;

Via D. Coda;

Via C. Forte;

Via delle Fonderie;

Via B. Gaeta;

Via Del Lavoro;

Via T. Soriente;

Via C. Carducci;

Via M. Da Durazzo;

Via degli Opifici;

Piazza O. Coppola;

Via V. Petrone;

Via Dei Casali;

Via M. Pagano;

Via U. Pepe;

Via F. Filzi;

Via N. Sauro;

Via C. Capone;

Traversa Grancano;

Via Mordente;

Piazza M. Galdi;

Via N. Fiore;

Via F. Spirito;

Via N. Buonservizi;

Via A. Conforti;

Via Dei Bigi;

Via M. Peluso;

Piazza Marciano;

Via Capitano S. De Crescenzo;

Via G. P. Leto;

Via F. Wenner;

Via L. Di Marino;

Via S. De Vita;

Traversa dei Greci;

Piazza M. D’Oro;

Via C. Gatti;

Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via dei Greci e sovrappasso Autostradale).