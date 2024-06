Lavori di manutenzione, stop all'erogazione idrica a Salerno venerdì 7 giugno

Sospensione idrica sul territorio di Salerno venerdì 7 giugno. Lo stop all'erogazione si renderà necessario per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Corso Vittorio Emanuele angolo via Santi Martiri Salernitani.

La sospensione avverrà dalle 9 alle ore 14 nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz;

via Santi Martiri Salernitani tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via A. Balzico;

via Filippo Patella;

via Francesco Manzo;

via Domenico Amato

via Arturo De Felice;

Largo Luigi Barracano.