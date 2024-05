Lavori di manutenzione: stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno. A comunicarlo Salerno Sistemi. Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 7 maggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Queste le strade interessate:

– via Panoramica (civici pari dal n.2 al n.34 e civici dispari dal n.1 al n.23);

– via Belvedere (tratto compreso tra via Liguori e civico n.12);

– via Vecchia di Giovi;

– via L. Liguori;

– via G. De Falco;

– via M. Camera;

– via Frà G. Acquaviva;

– via F.lli Magnone;

– via Nicola Petrosino;

– via A. Laurogrotto;

– via G. Ram;

– via O. Da Craco;

– via E. Reppucci.