Stop all'erogazione idrica in alcune zone del territorio di Salerno nella giornata di martedì 7 novembre dalle 9 alle 19. L'interruzione dell'erogazione si renderà necessaria al fine di eseguire lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Le aree interessate

Queste le strade interessate dallo stop all'erogazione idrica:

via S. Baratta tratto compreso tra Piazza Michele Scozia e incrocio via A. Romaldo (solo civici dispari);

via S. Baratta dal cv. 116 al cv. 120 (solo civici pari);

via Cacciatori dell'Irno tratto compreso tra via S. Baratta e Viale Unità D'Italia (solo civici dispari);

via Michele Pironti tratto compreso tra P.zza Michele Scozia e incrocio via A. Guglielmini;

via Alfredo Capone solo civici pari;

via A. Guglielmini civici n° 19 e n°21.