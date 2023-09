Stop all'erogazione idrica sul territorio di Pellezzano. L'interruzione si è resa necessaria a seguito dell'improvviso collassamento della condotta addutrice consorziale, così come comunicato dalla società Ausino SpA.

La mappa dei disagi

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva avverrà entro le ore 7 del 26 settembre.

Queste le zone interessate:

Cappelle Superiori

Puzzo di Cappelle

Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

Montecasino (parte alta)

Rione Calenda (nel tratto di Via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

Via S. De Vita e Via dei Casali

Ospedale G. Da Procida