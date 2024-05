Salerno, lavori di manutenzione alla rete: stop all'erogazione idrica

Interruzione idrica in via Porto a Salerno. Lo stop si renderà necessario al fine di eseguire un intervento di manutenzione dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di Venerdì 10 maggio.

Queste le strade interessate:

Via Porto dal civico n° 35 al civico n° 41 solo numerazione dispari

Via Ligea

Via Alfonso Gatto

Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo