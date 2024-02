Lavori sulla rete: sospensione idrica a Torrione

Stop all'erogazione idrica a Torrione. Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete per la riduzione delle perdite, Salerno Sistemi ha comunicato che si renderà necessario interrompere l'erogazione martedì 13 febbraio dalle 9 alle 18.

Queste le strade interessate:

• via A. Tesauro;

• via R. Virtuoso;

• via F. Mancini;

• via G. Quagliariello;

• via G. B. Falcone;

• via A. Lenza;

• p.zza R. Petti;

• via F. Amodio;

• via M. Farina;

• via Felline;

• via A. Migliorati;

• via S. Apicella;

• via E. Moscati;

• via F. Della Monica;

• via R. Morese;

• via O. De Sica;

• via F. Federici;

• via G. Cristaino;

• via G. M. Pessolani;

• via C. Farina;

• via V. Del Re;

• via C. Vestuti;

• piazzale O. Serino;

• via N. Granati;

• via A. M. Sica;

• piazzale V. De Crescenzo;

• via Palestro;

• via D. Romagnano;

• via S.S. M. Immacolata;

• via Cernaia;

• via Aspromonte;

• via F. Amodio;

• via G. Plateario;

• via Tenente U. Stanzione;

• via Casarse;

• via G. Martuscelli;

• via P. Del Pezzo (tratto compreso tra via G. Martuscelli e via G.B. Franco).