Stop all'erogazione idrica in via Noce. A comunicarlo Salerno Sistemi. Alla base dell'interruzione alcuni interventi di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale.

La mappa dei disagi

L’erogazione idrica verrà sospesa giovedì 19 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 in via Noce (tratto compreso tra l’incrocio di via Firmio Leonzio e il termine della medesima strada).