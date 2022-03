Stop alle Fonderie Pisano: il presidio del Comitato Salute e Vita sotto i portici del Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Vi aspettiamo, il 24 marzo alle ore 16, a Palazzo di Città di via Roma: facciamo sentire il nostro grido di dolore, accenderemo un lumino per dare voce a chi non c'è l'ha più, per fermare questa guerra che non fa rumore che miete vittime nel silenzio delle istituzioni, aiutaci, partecipa per dare un futuro sereno ai nostri bambini e per vivere in un territorio Libero dall' inquinamento. Noi diciamo stop alle Fonderie Pisano.